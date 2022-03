मूल्यांकन केंद्र में एक लाख उत्तर पुस्तिकाओं का लग गया ढेर

लगातार अनुपस्थित चल रहे 18 शिक्षकों को नोटिस

सिंगरौली. माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में शिक्षकों की लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है। ड्यूटी तो करीब 300 शिक्षकों की लगाई गई है, लेकिन 80 फीसदी से अधिक अभी तक किसी भी दिन उपस्थित नहीं रही है। इनमें से करीब 18 शिक्षक ऐसे हैं जो अभी एक भी दिन मूल्यांकन केंद्र में उपस्थित नहीं हुए हैं।

One lakh answer sheets piled up in evaluation center in Singrauli