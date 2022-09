डॉक्टर व इंजीनियर बनने केवल 643 बच्चों ने दिखाई रुचि

नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा देने दूसरी बार आयोजित परीक्षा मेंं भी कम उपस्थिति .....

सिंगरौली. आदिवासी बाहुल्य जिला होने के चलते सिंगरौली को नीति आयोग की योजना के तहत सिंगरौली को आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है। आदिवासी जनसमुदाय के साथ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों में शिक्षा के स्तर पर बेहतर करना आयोग के कई उद्देश्यों में शामिल है, लेकिन मंसा के अनुरूप इस जाति वर्ग के बच्चों में डॉक्टर व इंजीनियर बनने की ललक देखने को नहीं मिल रही है।

Only 643 children showed interest to become doctors and engineers