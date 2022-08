‘500 रुपए की पेनाल्टी होती है, जो सेवा करनी है कर दो’

बगदरा चौकी क्षेत्र में यूपी की सीमा पर खुलेआम वसूली ....

सिंगरौली. पांच सौ रुपए पेनाल्टी होती है, जो सेवा करनी है कर दो और निकलो। वाहन चालक से वसूली में लगी पुलिस रविवार को रात करीब 9 बजे कुछ ऐसे ही मोल-तोल करने में लगी रही। बात बगदरा चौकी क्षेत्र में यूपी के घोरावल की सीमा पर चेकिंग में लगी पुलिस की कर रहे हैं। वाहन चालक ने स्टॉफ होने की बात की तो मोल-तोल में लगा पुलिस कर्मी 100 व 50 रुपए में आ गया।

Openly recovery on border of UP in Baghdara outpost area