दिव्यांग व बुजुर्गों के घर राशन पहुंचाने का दावा अब तक हवाहवाई

सिंगरौली. वैसे तो सभी हितग्राहियों को राशन घर के दरवाजे तक पहुंचाने की बात की गई है, लेकिन दिव्यांगों व बुजुर्गों के लिए यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना था। घोषणा के तीन महीने का बीत जाने के बाद भी खाद्य मंत्री के आदेश पर अमल नहीं हो सका है। राशन उपलब्ध कराने में बुजुर्गों व दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधा अब तक केवल आदेश निर्देश तक सीमित है।

order of delivering ration to homes of handicapped and elderly not follow