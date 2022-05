270 आवासों का नियम विरूद्ध आवंटन निरस्त, खाली कराए जाएंगे 140 आवास

गनियारी आवास योजना का मामला .....

Updated: May 17, 2022 11:45:55 pm

सिंगरौली. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गनियारी में बनाए गए इडब्ल्यूएस आवासों में नियम विरूद्ध तरीके से हुए आवंटन को आखिरकार निरस्त कर दिया गया। नगर निगम की ओर से एक दिन पहले की गई इस कार्रवाई के बाद अब उन हितग्राहियों को आवास मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जो कलेक्टर द्वारा स्वीकृत और मेयर इन काउंसिल द्वारा अनुशंसित सूची में शामिल हैं। जारी आदेश के मद्देनजर अब उन लोगों से आवास खाली कराया जाएगा, जो नियम विरूद्ध तरीके से आवास आवंटित कराते हुए कब्जा जमा बैठे हैं।

Order of Nagar NIgam: Allotment of 270 houses canceled against rules