निर्माण कार्य में लेटलतीफी करने वाले संविदाकार होंगे ब्लैक लिस्टेड

कलेक्टर ने दिया सख्त निर्देश ....

सिंगरौली. नगर पालिक निगम द्वारा वार्डों में कराए जा रहे निर्माण कार्यों के प्रगति व गुणवत्ता की कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने गुरुवार को समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सीवरेज के निर्माण कार्य और स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों के प्रगति की जानकारी ली। निगम के अधिकारी सभागार में आयोजित बैठक के दौरान कलेक्टर ने कार्य में संतोषजनक प्रगति नहीं पाने पर संविदाकारों को ब्लैकलिस्टेड करने को कहा।

Order of Singrauli Collector: Contractors will be blacklisted for negligence in work