मिलिंग के लिए रायसेन के अलावा दूसरे जिलों में भी भेजी जाएगी धान

स्थानीय मिलरों की उदासीनता से यहां धान मिलिंग की रफ्तार सुस्त ......

सिंगरौली. जिले में उम्मीद के अनुरूप इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी हुई है, लेकिन यहां न ही भंडारण की व्यवस्था है और न ही मिलिंग का प्रबंध। यही वजह है कि अब की बार धान को रायसेन के अलावा अन्य दूसरे जिलों में भेजे जाने की तैयारी है।

Paddy will be sent to Raisen with other districts for milling from Singrauli