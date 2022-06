पंचायत चुनाव: सरपंच की एक सीट पर 10 से अधिक उम्मीदवार

पंच पद के लिए भी हुए कुल 7391 नामांकन ....

सिंगरौली. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरपंच व पंच पद के लिए जबरदस्त नामांकन हुए हैं। बैढऩ को छोडकऱ बाकी के दो जनपद पंचायत में सरपंच पद के लिए औसतन एक सीट पर 10 से अधिक उम्मीदवार सामने आए हैं। सरपंच पद के लिए तीनों जनपद पंचायत में कुल 2221 उम्मीदवारों ने नामांकन कराया है। पंच पद के लिए तीनों जनपद पंचायत में कुल 7391 उम्मीदवार सामने आए हैं। हालांकि अभी इसमें कमी आ सकती है। क्योंकि नामांकन की जांच में पर्चा निरस्त हो सकता है। साथ ही अभी नाम वापसी का मौका भी है।

Panchayat elections: More than 10 candidates in one seat of Sarpanch