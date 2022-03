Railway: कमाई के फेर में यात्रियों की सुविधाएं दरकिनार

माल ढुलाई में पहला स्थान, जनसुविधाओं में काफी पीछे ....

सिंगरौली. रेलवे ने कमाई के लिए यूपी-एमपी के सीमावर्ती क्षेत्र यात्री सुविधाओं को दरकिनार कर दिया है। आधा दर्जन से अधिक यात्री ट्रेन प्रभावित हैं। इससे यात्री परेशान हैं, लेकिन निर्माण कार्य के नाम पर स्थगित ट्रेनों का संचालन नहीं किया जा रहा है। यह बात और है कि कोयला सहित अन्य माल की ढुलाई में रिकॉर्ड बनाया जा रहा है।

Passengers facilities are bypassed for earning, first in freight transport