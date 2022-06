कंपनियों के अस्पताल से भगाए जा रहे मरीज, बाहरी मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज

- मरीजों को जिला अस्पताल जाने का हवाला देकर इलाज से कर रहे इंकार.....

सिंगरौली. मकरोहर गांव के सुरेन्द्र कुमार के भाई की तबीयत गंभीर हालत में थी। परिजन उपचार के लिए विंध्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे। जहां पर्चा काउंटर से ही मरीज के परिजनों को जिला अस्पताल जानेे का हवाला देकर पर्चा काटने से इंकार कर दिया गया। इसके बाद परेशान परिजनों ने बैढऩ स्थित एक निजी नर्सिंग होम में

मरीज को भर्ती कराया है। यह हकीकत विंध्य चिकित्सालय में शनिवार को ओपीडी के समय का है। यदि आप बीमार हैं और गंभीर हालत में हैं तो भूलकर भी कंपनियों के अस्पताल में न जाएं क्योंकि यहां निश्चित नहीं है कि मरीज को ऐन वक्त पर इलाज मिल जाएगा। कंपनियों के अस्पताल में बाहरी मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है।

Patients being driven away from the hospital of this company of MP