नामचीन अस्पतालों में होगा गंभीर बीमारियों से पीडि़त मरीजों का नि:शुल्क इलाज

लाइफ लाइन एक्सप्रेस व स्वास्थ्य मेला के जरिए चिह्नित किए गए हैं मरीज ....

सिंगरौली. पहले लाइफ लाइन एक्सप्रेस व अब स्वास्थ्य मेला के जरिए चिह्नित गंभीर मरीजों को चिह्नित किया जा रहा है। इन मरीजों का इलाज मुंबई के टाटा मेमोरियल जैसे अन्य बड़े अस्पतालों में कराया जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक स्वास्थ्य मेले के जरिए चिह्नित मरीजों की फाइनल सूची जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले के आयोजन के बाद जारी की जाएगी।

Patients suffering from serious diseases, treated free of cost in reputed hospital