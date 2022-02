अस्पताल में मरीजों को मिलेगी लंबी लाइन से मुक्ति

नए सिविल सर्जन ने बढ़ाई सख्ती, समय से समय तक ड्यूटी नहीं तो वेतन नहीं का जारी किया आदेश ....

सिंगरौली. लंबे समय में बाद जिला अस्पताल में मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। अस्पताल में नई व्यवस्थाएं कुछ ऐसा ही इशारा कर रही हैं। बदलाव कितने दिनों तक लागू रहते हैं। यह तो वक्त बताएगा, लेकिन वर्तमान में मरीजों को थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई है।

Patients will get freedom from long lines in hospital in Singrauli