प्लेटलेट्स के लिए मरीजों को नहीं होना पड़ेगा परेशान

रेडक्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में शुरू हुई एफेरेसिस यूनिट ....

सिंगरौली. अब प्लेटलेट्स के लिए मरीजों को परेशान नहीं हो पड़ेगा। रेडक्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में एफेरेसिस यूनिट का संचालन शुरू किया जा रहा है। मंगलवार को इसका उद्घाटन हुआ है। एफेरेसिस यूनिट के लिए व्यवस्थाएं बना ली गई हैं। यूनिट का संचालन होने से मरीजों को राहत होगी।

Patients will not have to worry about platelet, Red Cross provide