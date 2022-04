स्वच्छता अभियान को सफल बनाने पत्रिका ने बढ़ाया हाथ

रैली को आयुक्त ने दिखाई हरी झंडी ....

सिंगरौली. रहवासियों पर स्वच्छ और सुंदर शहर का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में पड़ता है। इसलिए खुद को स्वस्थ रखने के लिए शहर को स्वच्छ रखें। स्वच्छता रैली को हरीझंडी दिखाते हुए नगर निगम आयुक्त आरपी सिंह ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को साफ-सफाई अपनी आदत में शामिल करना होगा। स्वच्छता रैली का आयोजन पत्रिका समूह व नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।

Patrika extended its hand to make cleanliness campaign a success