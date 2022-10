Patrika Hamrah: छात्राओं को मिली सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, बोली धन्यवाद पत्रिका

कस्तूरबा गांधी छात्रावास परिसर में पहुंचे प्रशिक्षक

स्वर्ण पदक विजेता खिलाडिय़ों ने दक्षता का किया प्रदर्शन .....

Published: October 17, 2022 12:51:46 am

सिंगरौली. पत्रिका हमराह कार्यक्रम के तहत दूसरे रविवार, 16 अक्टूबर को कस्तूरबा गांधी छात्रावास गनियारी की छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। छात्राओं को प्रशिक्षित करने न केवल प्रशिक्षक छात्रावास पहुंचे। बल्कि कराते की राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी भी हमराह कार्यक्रम का हिस्सा बने।

Patrika Hamrah: Self defense training given to girl students