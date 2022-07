गांव में 4 वर्ष पहले लगाया खंभा, अब तक रोशन नहीं हुए घर

अंधेरा का दंश झेल रहे दर्जन भर टोला-मजरा की सुध लेने वाला नहीं कोई ....

सिंगरौली. करीब 4 वर्ष पहले 2018 में सरई व चितरंगी के क्षेत्र के दर्जन भर गांवों में बिजली के खंभे लगने शुरू हुए तो ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब उनके टोला-मजरा और घर बिजली की रोशनी से रोशन होगा। ग्रामीणों में यह उम्मीद जगी थी। ग्रामीणों ने यह सपने में भी नहीं सोचा रहा होगा कि बिजली आपूर्ति को लेकर उनका इंतजार कभी नहीं खत्म होने वाला साबित होगा। सारी कवायद केवल खंभा लगाने तक सीमित रह गई। न ही खंभों में अभी तक तार लगाया जा सका और न ही गांवों में बिजली की आपूर्ति शुरू हो पाई। निकट भविष्य में इसकी उम्मीद भी नहीं है।



जिला प्रशासन से लेकर बिजली कंपनी के अधिकारी तक सभी यह हवाला देते हैं कि जिले में सभी जगह बिजली की आपूर्ति की जा रही है। विद्युतविहीन गांवों की संख्या शून्य है। इसके विपरीत अधिकारी सरई क्षेत्र के महुली, बरका, धौहनी, गीड़ा, पिपरी व पिपरखाड़ सहित अन्य गांवों के दो दर्जन टोला-मजरा में बिजली आपूर्ति नहीं होने की बात पर चुप्पी साध जाते हैं। सरई की तरह ही चितरंगी क्षेत्र के नौगई दो सहित अन्य गांव भी आज भी अंधेरे में हैं। वहां खंभा लगाने के बाद बिजली का तार बिछाना और विद्युत आपूर्ति शुरू करना अधिकारी भूल गए हैं।

pillars install in village, houses have not been illuminated yet