पुलिस व पंचायत कर्मी रिश्वत लेते रंगे हाथ धराए, पटवारी के पास मिली 7 गुना संपत्ति

एमपी के इस जिले में बढ़ रहा भ्रष्टाचार .....

सिंगरौली. जिले मेें भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। पहले लोकायुक्त की कार्रवाई और अब इओडब्ल्यू का डगा पटवारी श्यामा चरण दुबे के यहां छापामार कर सवा चार करोड़ की संपत्ति दर्ज की गई। चंद महीनों में करीब आधा दर्जन हुई कार्रवाई यह बयां करती हैं कि राजस्व, पुलिस व पंचायत सहित वन विभाग में कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। वर्ष 2022 में अब तक आधा दर्जन से अधिक को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा है। अब ईओडब्ल्यू की ओर से हुई कार्रवाई में भी इसका खुलासा हुआ है।

Police and Panchayat employee caught in bribe by Lokayukt, Now Patwari by EOW