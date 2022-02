हर गांव व जंगल में तालाब बनाने की योजना, ताकि गर्मी में प्यास बुझा सकें मवेशी व वन्यजीव

पानी की तलाश में रहवासी क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं वन्यजीव .....

सिंगरौली. गर्मी के मौसम में मवेशियों व वन्यजीवों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़े। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला पंचायत जहां हर गांव में कम से कम एक तालाब की व्यवस्था को अधिकतम दो महीने में पूरा करने की कोशिश में जुटा है। वहीं वन विभाग वन्य जीवों के लिए जंगल में पानी की व्यवस्था संबंधित योजना बना रहा है।

ponds in every Singrauli's village-forest for cattle and wildlife