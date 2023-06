शिकायतों के निराकरण में राजस्व व पंचायत विभाग का प्रदर्शन खराब

Submitted by:

सिंगरौलीPublished: Jun 13, 2023 12:45:36 am

कलेक्टर ने विभाग प्रमुखों को दिया एक सप्ताह का मौका, कार्रवाई का अल्टीमेटम ....

Poor performance of revenue panchayat dept in redressal of complaint