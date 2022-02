Singrauli: कैदियों को अब जेल में मिलेगी मनचाही खाद्य सामग्री, परिजन चुकाएंगे कीमत

केंद्रीय जेलों के बाद अब जिला जेलों में भी शुरू होगी कैंटीन की व्यवस्था .....

सिंगरौली. कैदियों को अब जेल में मनचाही खाद्य सामग्री मिलेगी। इसके एवज में परिजन कीमत चुकाएंगे। जिला जेल पचौर में कैंटीन की व्यवस्था शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। दो महीने पहले कैंटीन खोले जाने के लिए बैठक आयोजित हो चुकी है। बहुत जल्द ही यह सुविधा जिला जेल में शुरू कर दी जाएगी। अभी तक यह व्यवस्था केन्द्रीय जेलों में रही है। अब जिला जेलों में भी कैंटीन की सुविधा का लाभ कैदियों को मिलेगा।

Prisoners will now get desired food items in jail, relatives will pay price