जलापूर्ति की समस्या देख बोले कमिश्नर, कहा संरक्षण का करो इंतजाम

पहले खरीदी केंद्र फिर स्टॉप डैम का किया निरीक्षण, पुलिस उप महानिरीक्षक रहे साथ ....

सिंगरौली. जिले के दौरे पर आए संभागायुक्त ने यहां पेयजल की समस्या देख भौचक रह गए। उन्होंने पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था बनाने का तो निर्देश दिया ही। साथ ही संरक्षण पर अधिक गंभीर होने को कहा। अधिकारियों के साथ भ्रमण पर निकले संभाग कमिश्नर अनिल सुचारी खरीदी केंद्रों की व्यवस्था के साथ जल संरक्षण के लिए चल रहे स्टॉप डैम का निर्माण कार्य को भी देखा। इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षण रीवा मिथिलेश शुक्ला सहित जिले के अन्य अधिकारी साथ रहे।

Problem of water supply, commissioner said, make arrangement for protection