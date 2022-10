जन सेवा अभी भी अधूरी, योजनाओं का लाभ लेने लालायित हितग्राही

सरकार की मंसा के अनुरूप शिविरों में प्राप्त आवेदन पर अमल को लेकर गंभीर नहीं अधिकारी ....

सिंगरौली. सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत शहर व गांव में शिविर का आयोजन कर आवेदन तो प्राप्त कर लिए गए, लेकिन उन पर मंसा के अनुरूप अमल नहीं हो पा रहा है। अभियान का पहला चरण समाप्त हो गया है, लेकिन अभी जिले में 30 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं।

Public service still incomplete, beneficiaries eager to take advantage of schemes