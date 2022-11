किसानों के लिए रेलवे ले सकता है बड़ा निर्णय, सांसद ने किया प्रयास

धनबाद मंडल में संसदीय समिति की बैठक में सांसद अजय प्रताप सिंह सहित अन्य सांसदों ने रखा प्रस्ताव ...

सिंगरौली. ऊर्जाधानी में सिंगरौली व सोनभद्र में बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन होता है, लेकिन किसानों को उचित मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। बाजार मिले तो मुनाफा बढ़े। किसानों को बाजार मुहैया कराने के लिए किसान रेल चलाए जाने की जरूरत है। इस तर्क के साथ धनबाद में आयोजित संसदीय समिति की बैठक में सीधी से राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने किसान रेल शुरू किए जाने का प्रस्ताव रखा।

Railway can take big decision for farmers, MP tried