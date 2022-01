रेलवे लाइन दोहरीकरण का चल रहा कार्य, निरस्त रहेंगी कई ट्रेन, दूसरा विकल्प तलाश रखिए

भोपाल-सिंगरौली-निजामुद्दीन व मेमो ट्रेन भी प्रभावित .....

सिंगरौली. जबलपुर मंडल के कटनी-सिंगरौली रेलखंड पर डबल लाइन का कार्य चल रहा है। इस कारण से बरगवां व सिंगरौली रेलवे स्टेशन से चलने या गुजरने वाली कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है। यह ट्रेन विभिन्न तिथियों में 10 फरवरी तक प्रभावित रहेंगी।

Railway line doubling work: many trains cancelled, try another option