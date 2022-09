छात्रावासों की हकीकत: नि:शुल्क सुविधा भी छात्र-छात्राओं को नहीं आ रही रास, आधे से अधिक सीट खाली

रहने-खाने की अव्यवस्था मुख्य कारण, क्षमता के अनुरूप आधी सीट भी नहीं भरी

शिकायत के बाद भी नहीं बदली स्थिति, अधिकारी दे रहे अपर्याप्त बजट का हवाला .....

सिंगरौली. छात्रावास में रहना छात्रों को रास नहीं आ रहा है क्योंकि छात्रावासों में अव्यवस्था प्रमुख कारण बन रही है। हकीकत देखी जाए तो निर्धारित क्षमता के मुताबिक आधी सीट भी नहीं भरी है। जबकि छात्रावास में छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क सुविधा दी जा रही है। इसके बावजूद जिले के छात्रावासों में उपलब्ध 5325 में से 3345 सीट खाली पड़ी है।

Reality of hostel: free facilities are not liked by students, seats are vacant