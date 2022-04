शहर में अब बकायादारों के काटे जाएंगे कनेक्शन, अफसर बिजली आपूर्ति बहाल कराने में व्यस्त, नहीं हो पाई बकाया बिल की वसूली

महीने के 4.71 करोड़ रुपए के बिल में जमा हो पाया केवल 2.44 करोड़, 10.55 करोड़ रुपए का पिछला बकाया भी शेष ....

सिंगरौली. गर्मी बढऩे के साथ बिजली की खपत और ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ा। आपूर्ति लडखड़़ाई तो अफसर फाल्ट को दुरुस्त कर बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुट गए। बिजली के बकाया बिल वसूली के मद्देनजर कनेक्शन काटने के लिए तय अमले को भी आपूर्ति बहाल कराने में लगा लिया गया। नतीजा पिछले बकाया की बात तो दूर बिजली कंपनी इस महीने जारी बिल की आधी रकम भी नहीं जमा कराया पाया है।

Recovery of outstanding bill: Now connection of defaulters will be cut