नाला का दूषित पानी उपयोग करने को मजबूर सैलो बस्ती के रहवासी

प्रदूषण सहित कई दूसरी अव्यवस्थाओं का करना पड़ रहा सामना ......

सिंगरौली. बस्ती में कहने को तो हैंडपंप है, लेकिन हकीकत में रहवासियों का गुजारा उस नाले से हो रहा है, जो पूरी तरह से दूषित है। बात नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 में स्थित सैलो बस्ती की कर रहे हैं। वैसे तो वार्ड में एनसीएल की कालोनियां हैं और वहां व्यवस्थाएं चौकस हैं, लेकिन कालोनी से बाहर सैलो बस्ती की कोई सुध लेने वाला नहीं है।

Residents of Sailo Basti use contaminated water of drain in Singrauli