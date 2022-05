मुड़वानी मार्ग से कोयला परिवहन पर प्रतिबंध केवल निर्देश तक सीमित

इको पार्क पहुंचने वाले पर्यटकों को झेलना पड़ रहा प्रदूषण का दंश, राहत नहीं ....

सिंगरौली. मुड़वानी इको पार्क में जल पर्यटन की शुरुआत होने जा रही है। जल्द ही पार्क के डैम में पर्यटकों को नौकाविहार का मौका मिलेगा। जल पर्यटन की सुविधा शुरू होने के बाद तय है कि पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। इन सबके बीच पर्यटकों को वहां कोयला प्रदूषण से राहत दिलाने पर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। नतीजा वहां पहुंचने वाले पर्यटकों को अभी भी प्रदूषण का दंश झेलना पड़ रहा है।

Restrictions on transportation of coal through Mudwani route limited to instructions only