कोरोना की तीसरी लहर में इलाज को लेकर अस्पताल में की गई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए प्रभारी मंत्री

आपदा प्रबंध समिति की बैठक में की गई तैयारी संबंधित समीक्षा ....

सिंगरौली. जिले में एक दिवसीय दौरे पर आए प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह यहां कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर की गई तैयारी से सुंष्टि दिखे। आपदा प्रबंध समिति की बैठक में उन्होंने तैयारी से संतोष जाहिर करते हुए सुरक्षा पर जोर देने को कहा। इससे पहले उन्होंने जिला अस्पताल का भ्रमण कर कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए की गई व्यवस्था का जायजा लिया।

Review to corona preparation in meeting of Disaster Management Committee