जल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा रिहंद जलाशय

मध्यप्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ के पर्यटकों के लिए बनेगा आकर्षण का केंद्र ....

सिंगरौली. पेयजल व सिंचाई के उपयोग में आने वाला रिहंद जलाशय अब पर्यटकों के मनोरंजन का केंद्र भी बनेगा। रिहंद जलाशय को जल पर्यटन के रूप में विकसित करने की तैयारी है। जल पर्यटन के लिए चिह्नित रिहंद जलाशय का क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है। इसलिए जलाशय में जल पर्यटन की व्यवस्था सोनभद्र जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। यह बात है कि चयनित स्थल सिंगरौली के अधिक नजदीक है।

Rihand reservoir will be developed as a water tourism destination