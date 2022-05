खदानों के कोयलायुक्त पानी से प्रदूषित हो रहीं नदियां, हवा भी हुई जहरीली

बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रशासन गंभीर, क्षेत्रीय अधिकारी से अपर कलेक्टर ने तलब की जांच रिपोर्ट ....

Published: May 01, 2022 11:24:53 pm

सिंगरौली. पेयजल का एक मात्र स्रोत रिहंद जलाशय खदानों से निकलने वाले कोयलायुक्त पानी से प्रदूषित हो रहा है। काचन नदी में भी कोलवाशरी का कोयला व डीजलयुक्त पानी डाला जा रहा है। इतना ही नहीं कोयला भंडारण में मनमानी और नियमों को ताक पर रख हो रहे कोल परिवहन से वायु भी प्रदूषित हो रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।

Rivers polluted by coal-fired water from ncl mines, air also poisonous