शहर की ये सड़क हुई जानलेवा, अब तक सैकड़ों की ले चुकी जान

- सड़क सुरक्षा के निर्देश कागजों तक सीमित कोयला परिवहन में मनमानी व ब्लैक स्पाट में सुधार न होना मुख्य वजह

सिंगरौैली. सड़क दुर्घटना, जिसे सुनकर रूह कांप जाते हैं। कोयला, रेत व गिट्टी परिवहन कर रहे हैवी वाहनों से दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़क सुरक्षा के निर्देश कागजों तक सीमित है। यही वजह है कि सड़क दुर्घटनाओं में दो सौ से अधिक मौतें कोल सहित अन्य खनिज परिवहन कर रहे वाहनों से हुई है। मनमानी का आलम यह है कि ब्लैक स्पॉट में सुधार नहीं होने के कारण हादसे हो रहे हैं। सड़क पर लोग जान जोखिम में डालकर चलने को मजबूर हैं। इसकी परवाह न तो जिला प्रशासन को है और न एनसीएल प्रबंधन को। जिस तरह से वाहनों की संख्या बढ़ रही हैं उसी तरह सड़कों पर दवाब बढ़ रहा है।

Road accidents in MP, safety rules are not followed