हाईवे के विकल्प मार्ग का भी निकला दम, उखाड़ गई सडक़, बन गए बड़े-बड़े गड्ढे

क्षतिग्रस्त हाईवे के बनने में अभी लगेगा वक्त, दबाव के चलते एक साथ तीन लोकेशन में शुरू हुआ काम ....

सिंगरौली. यात्रियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए सीधी-सिंगरौली हाईवे पर सजहर घाटी में आवागामन को प्रतिबंधित कर दिया गया। विकल्प के तौर पर सीधी से वाया बहरी-कर्थुआ-देवसर-गिधेर-बड़ोखर होते हुए बरगवां पहुंचने का विकल्प दिया गया, लेकिन अब यह वैकल्पिक मार्ग हाईवे से ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है।

Road of alternative route of highway also uprooted, big potholes