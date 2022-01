प्रिकॉशन डोज नहीं लगवाने वाले अधिकारियों का कटेगा वेतन

बाहर से आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से सेंपलिंग कराएं .....

सिंगरौली. अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार लक्ष्य के अनुसार कोविड संक्रमण के सेंपलिंग कराएं। साथ ही बिना मास्क बाहर घूमने वालों के लगातार चालानी कार्रवाई करें। क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों का भी टेस्टिंग कराएं। 15 वर्ष से 18 वर्ष कि किशोरी एवं किशोरियों का एवं द्वितीय डोज से वंचित लोगों का लक्ष्य के अनुसार समय सीमा पर टीकाकरण पूरा कराएं। चेकपोस्ट पर नियुक्त कर्मचारियों के द्वारा बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी सेंपलिंग अनिवार्य रुप से कराया जाना सुनिश्चित करें। चिह्नित स्थलों पर रेंडम चेकिंग लगातार किया जाए। समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा

Salary will be deducted for officers who do not apply precaution dose