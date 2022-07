बैढऩ में सविता, देवसर में प्रणव तो चितरंगी में जनपद अध्यक्ष बनी सियादुलारी

जनपद पंचायतों निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी...

Updated: July 29, 2022 12:26:18 am

सिंगरौली. निर्वाचन आयोग की ओर से पूर्व में जारी निर्देश के अनुरूप बुधवार को जनपद पंचायत बैढऩ व जनपद पंचायत देवसर में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की गई। जनपद पंचायतों में इन दोनों पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद सभी निर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया।

Savita in Waidhan, Pranav in Devsar, Siyadulari president in Chitrangi