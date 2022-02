कोयला खदानों में खनन के प्रभाव का शुरू हुआ वैज्ञानिक आकलन

एनजीटी के निर्देश पर पर्यावरण सर्वे करने एनसीएल ने बुलाई आइआइटी-आइएसएम धनबाद की टीम ...

सिंगरौली. एनसीएल कोयला खदानों में हो रहे खनन का यहां पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसका आकलन करने विशेषज्ञों की टीम यहां पहुंची है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर खुद एनसीएल ने आइआइटी धनबाद के विशेषज्ञों की टीम यहां पर्यावरण सर्वे के लिए बुलाई है।

Scientific assessment of impact of mining in NCL coal mines started