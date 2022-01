18 महीने में काम पूरा करने की हिदायत, अभी भूमि अधिग्रहण ही है बाकी

सीधी-सिंगरौली हाइवे के निर्माण का सच .....

सिंगरौली. सीधी-सिंगरौली हाइवे पर सुकून भरी यात्रा का सपना देख रहे लोगों को अभी लंबा इंतजार करना होगा। निर्माण कार्य के बावत तय शर्तों में तो हाइवे का कार्य 18 महीने में पूरा करना था, लेकिन एजेंसी ने करीब 10 महीने का वक्त तैयारी में ही गवां दिया। दो महीने पहले निर्माण कार्य की शुरुआत तो हुई है, लेकिन रफ्तार इतनी धीमी है कि इस स्थिति में कार्य अगले दो वर्ष तक पूरा होता नहीं दिख रहा है।

Sidhi-Singrauli highway incomplete: land acquisition is yet to come