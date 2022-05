हाईवे निर्माण: एक भी पुल व पुलिया का शुरू नहीं हुआ काम, कर दिया करोड़ों का भुगतान

अभी तक केवल बेस तैयार करने तक सीमित निर्माण कार्य .....

Published: May 10, 2022 11:46:52 pm

सिंगरौली. सीधी-सिंगरौली हाईवे एनएच-39 के अधूरे निर्माण को पूरा करने के लिए नई निर्माण एजेंसी को काम शुरू किए छह महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक एक भी पुल, पुलिया या बासपास का काम ठीक से शुरू नहीं किया गया है। यह बात है कि एजेंसी को करीब 50 करोड़ रुपए तक का भुगतान कर दिया गया है।

Sidhi Singrauli Highway: No a single bridge started, crores have been paid