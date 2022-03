चितरंगी में 11 तो बैढऩ में बढ़ी एक ग्राम पंचायत, बर्दी को नया वार्ड बनाने की तैयारी

ग्राम पंचायतों का नया परिसीमन जारी, जिला व जनपद पंचायत की प्रक्रिया तेज ....

सिंगरौली. नए परिसीमन के तहत नए ग्राम पंचायतों के गठन के बाद अब जिला व जनपद पंचायतों के वार्डों के गठन की कवायद तेज हो गई। अधिकारियों के मुताबिक ग्राम पंचायतों के लिए तैयार नए परिसीमन में जहां चितरंगी जनपद पंचायत क्षेत्र में 11 नई पंचायतें बनाई गई हैं। वहीं बैढऩ जनपद पंचायत में एक ग्राम पंचायत की बढ़ोत्तरी हुई है। जबकि देवसर जनपद पंचायत में 12 ग्राम पंचायत कम हो गई है। यह 12 ग्राम पंचायत हाल में बनाई गई सरई व बरगवां नगर परिषद में शामिल होंगी।

Singrauli: 11 in Chitrangi and one Gram Panchayat increased in Waidhan