15 उडऩदस्ता दल परीक्षा केंद्रों की करेंगे जांच, 5 पर रहेगा पुलिस का पहरा

बोर्ड परीक्षा को तैयारी पूरी, पहली बार फर्नीचर पर बैठकर परीक्षा देंगे सभी छात्र ....

सिंगरौली. माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर शिक्षा अधिकारियों तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा के दौरान केंद्रों के निरीक्षण व भ्रमण के लिए एक ओर जहां उडऩदस्ता दल का गठन किया जा चुका है।

Singrauli: 15 flying squad will investigate exam centers, 5 will be guarded by police