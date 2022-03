56 हजार लक्ष्य, पहले दिन 3600 को लगाया गया टीका

12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण शुरू .....

सिंगरौली. कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए अब 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण भी शुरू कर दिया गया है। बुधवार को पहले दिन 3600 बच्चों को टीका लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग को इस आयु वर्ग के 56 हजार बच्चों का टीकाकरण करने का लक्ष्य दिया गया है। अधिकारियों को यह लक्ष्य इसी महीने पूरा करने का निर्देश है।

Singrauli: 56 thousand target, on first day 3600 was vaccinated