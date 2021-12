गरीबों को आवास बनाने जमीन दिलाएगा प्रशासन

कलेक्टर ने जारी किया निर्देश ....

Published: December 31, 2021 12:41:44 am

सिंगरौली. जरूरमंदों व गरीबों को आवास बनाने के लिए जिला प्रशासन जमीन उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के मद्देनजर कलेक्टर ने इस आशय का निर्देश जारी किया है। साथ ही राजस्व अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों का चयन करने का निर्देश दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी क्षेत्र की भूमियों पर पात्र परिवारों को आबादी भूखंड उपलब्ध कराने को लेकर प्रशासन यह कवायद शुरू की है।

