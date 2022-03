देश के कई शहरों में हवा हुई जहरीली

एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 370 .....

सिंगरौली. जिले में प्रदूषण को कम करने के लिए किए जा रहे तमाम प्रयासों के बीच मंगलवार 22 मार्च को जिले की हवा देश में सबसे ज्यादा खराब रही। देश के 154 शहरों की जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूची में सिंगरौली टॉप पर रहा है। यहां जिले का इंडेक्स 370 दर्ज किया गया। 301 से अधिक इकाई पर वायु की गुणवत्ता सबसे खराब मानी जाती है।

Singrauli: Air becomes poisonous in many cities of country