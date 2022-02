कागज पर कंटेनमेंट क्षेत्रों में बैरिकेडिंग, अब राशि जारी करने की तैयारी

बैरिकेडिंग में लाखों रुपए खर्च करने का दावा .....

सिंगरौली. कोरोना से संक्रमित मिले मरीजों के क्षेत्रों को कंटेनमेंट घोषित करने के बाद वहां आने-जाने पर रोक लगाई है। इस निर्देश के अनुपालन के लिए नगर निगम की ओर से संबंधित क्षेत्रों में रास्तों पर बैरिकेटिंग करने की जिम्मेदारी एक संविदाकार को दे दी गई।

Singrauli: Barricading in containment areas on paper, now preparing to release amount