डेढ़ एकड़ में अतिक्रमण पर चला बुल्डोजर, ढहाया गया दो मकान व बाउंड्रीवाल

सिंगरौली. शासकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम ने शनिवार को मोरवा क्षेत्र के चटका गांव में डेढ़ एकड़ जमीन में हो रहे अतिक्रमण पर बुल्डोजर चलवा दिया। आला अफसरों में मौके पर मौजूद रहकर जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए दो मकानों व लंबी बाउंड्रीवाल को ध्वस्त करा दिया।

Singrauli: Bulldozer went on encroachment in one acres, demolished two houses boundary wall