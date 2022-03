गेहूं उपार्जन के लिए केंद्रों का अभी तक नहीं हो पाया निर्धारण

जिला आपूर्ति अधिकारी बोले, शासन से ही नहीं आया कोई नीति ....

सिंगरौली. गेहूं उपार्जन शुरू करने के लिए शासन स्तर से 25 मार्च की तिथि घोषित कर दी गई है, लेकिन जिले के अधिकारी अभी तक खरीदी केंद्रों का निर्धारण तक नहीं कर सके हैं। बिजली व पानी जैसी दूसरी व्यवस्था करने की तो बात ही नहीं करिए। अधिकारियों का तर्क है कि गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अभी तिथि के अलावा शासन से को नीति-निर्देश नहीं मिले हैं।

Singrauli: Centers for wheat procurement have not yet been determined