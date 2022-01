संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सरकारी के साथ निजी अस्पताल भी तैयार

कोरोना की तीसरी लहर से चौकन्ना हुआ प्रशासन ....

सिंगरौली. वैसे तो जिले में कोरोना एक्टिव मरीज की संख्या अभी केवल एक है, लेकिन प्रदेश के दूसरे जिलों में बढ़ते केस को लेकर यहां जिला प्रशासन व स्वास्थ्य महकमा चौकन्ना हो गया है। प्रशासन ने जिला अस्पताल से लेकर दूसरे निजी अस्पतालों में की गई व्यवस्थाओं की एक बार फिर समीक्षा की है।

Singrauli collector arrangements for treatment of corona patients infected in third wave