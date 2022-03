शहर बीच पॉश कॉलोनी बनाने की योजना निरस्त, बनेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व ऑडिटोरियम

नगर निगम द्वारा बिलौंजी में चिह्नित जमीन को लेकर बदली योजना .....

सिंगरौली. नगर निगम के दम पर जिला मुख्यालय बैढऩ में खुद के आवास का सपना देख रहे लोगों के लिए बुरी खबर है। निगम ने बिलौंजी में जिला अस्पताल के सामने की जमीन पर आवासीय कालोनी बसाने की योजना को निरस्त कर दिया है। निगम की अब वहां व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के अलावा स्पोटर््स कॉम्प्लेक्स व ऑडिटोरियम बनाने की योजना है।

Singrauli: Colony in city canceled, sports complex-auditorium will be built