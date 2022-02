घुमावदार रेलवे ट्रैक से मिलेगी मुक्ति, सीधी होंगी रेल पटरियां

चोपन-चुनार रेलखंड के लिए स्वीकृत हुए 44 करोड़, सिंगरौली व शक्तिनगर की ट्रेनों को मिलेगा सीधा फायदा, फुल स्पीड में दौड़ेगी ट्रेन .....

सिंगरौली. ऊर्जाधानी यानी सिंगरौली व शक्तिनगर से दिल्ली और हावड़ा के लिए रवाना होने वाले ट्रेन फुल स्पीड में दौड़ सकें। इसके लिए चोपन-चुनार रेलखंड की घुमावदार पटरियों को सीधी किया जाएगा। ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने संबंधित जनप्रतिनिधियों की मांग पर रेल पटरियों की समस्या समाधान के लिए 44.41 करोड़ रुपए रेलवे की ओर से स्वीकृत किए गए हैं।

Singrauli: Curved railway track will get freedom, rail tracks will be straight