बजट मुहैया होने के बावजूद अंचल के 300 गांवों में नलकूप का खनन नहीं

पीएचइ की सुस्त कवायद के चलते पेयजल की समस्या बरकरार ....

सिंगरौली. गर्मी का मौसम सिर पर है, लेकिन अभी तक 300 से अधिक गांवों में नलकूप खनन का कार्य बाकी है। यह हाल तब है, जबकि लगभग सभी नलकूप के लिए बजट मुहैया करा दिया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली खनन नहीं हो पाने की मुख्य वजह बताई जा रही है।

Singrauli: Despite availability of budget, no mining of tube wells in villages